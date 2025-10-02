

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی صانعی، سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران ۱۷ بازیکن را برای برگزاری اردوی دوم مهرماه دعوت کرد. این اردو از تاریخ ۱۳ تا ۱۸ مهرماه در هتل آکادمی برگزار خواهد شد.

اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف، محمدجواد ناصرخواه، صدرا چوپانی، امیرحسین مستشارنژاد، علی احمدی، امیرحسین داهی‌پور، محمدمهدی جوزری، حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی، محمدجواد نوروزی، محمدحسین غریبی، حسین عبد معبود و محمدمتین کرمی.

نفرات دعوت شده باید ساعت ۱۵ یکشنبه هفته آینده خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی معرفی کنند.

تیم فوتسال جوانان کشورمان اواخر مهرماه برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان راهی بحرین خواهد شد.