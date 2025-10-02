پخش زنده
با رای کمیته انضباطی، تیم نساجی مازندران صدرنشین جدید لیگ دسته یک فوتبال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جدول لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور تا پایان هفته ششم با توجه به رای کمیته انضباطی و کسر ۳ امتیاز از برخی باشگاهها مشخص شد.
بر این اساس و با توجه به کسر ۳ امتیاز از تیم هوادار؛ تیم نساجی مازندران به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.
تیم شهرداری نوشهر هم پس از کسر ۳ امتیاز از این تیم، به رده یازدهم جدول سقوط کرد.
با توجه به رای و ابلاغ کمیته انضباطی درخصوص کسر ۳ امتیاز از برخی باشگاههای لیگ یک به دلیل نواقص پرونده صدور مجوز باشگاهی و نظر به استعلام اخذ شده و اعلام آن کمیته مبنی بر قابل اجرا بودن دادنامههای صادره با وجود قابلیت اعتراض، کسر امتیازات مربوطه در جدول ردهبندی مسابقات اعمال شد.
باشگاههای هوادار تهران، شهرداری نوشهر، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی، مس شهربابک، بعثت کرمانشاه، پارس جنوبی جم، پالایش نفت بندرعباس، داماشیان گیلان و مس سونگون باشگاههایی بودند که در جدول لیگ دسته اول فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از آنها امتیاز کسر شده است.
