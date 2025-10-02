به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جدول لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور تا پایان هفته ششم با توجه به رای کمیته انضباطی و کسر ۳ امتیاز از برخی باشگاه‌ها مشخص شد.

بر این اساس و با توجه به کسر ۳ امتیاز از تیم هوادار؛ تیم نساجی مازندران به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.

تیم شهرداری نوشهر هم پس از کسر ۳ امتیاز از این تیم، به رده یازدهم جدول سقوط کرد.

با توجه به رای و ابلاغ کمیته انضباطی درخصوص کسر ۳ امتیاز از برخی باشگاه‌های لیگ یک به دلیل نواقص پرونده صدور مجوز باشگاهی و نظر به استعلام اخذ شده و اعلام آن کمیته مبنی بر قابل اجرا بودن دادنامه‌های صادره با وجود قابلیت اعتراض، کسر امتیازات مربوطه در جدول رده‌بندی مسابقات اعمال شد.

باشگاه‌های هوادار تهران، شهرداری نوشهر، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی، مس شهربابک، بعثت کرمانشاه، پارس جنوبی جم، پالایش نفت بندرعباس، داماشیان گیلان و مس سونگون باشگاه‌هایی بودند که در جدول لیگ دسته اول فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از آنها امتیاز کسر شده است.

رده بندی جدید حدول لیگ دسته یک فوتبال: