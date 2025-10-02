پخش زنده
امروز: -
آمارها نشان میدهد؛ در سال ۱۴۰۳ با وجود کاهش مراجعات غیرحضوری برای انجام آزمایشهای غربالگری، آمار تولد نوزادان با ناهنجاریهای جنینی درمقایسه با سالهای قبل تغییری نکرده است.
با تصویب «قانون جوانی جمعیت»، غربالگری از حالت اجباری خارج و استانداردسازی جایگزین آن شد.
هیچ ممنوعیتی برای غربالگری وجود ندارد و مادران حتی در سنین پایینتر (مثلاً ۲۰ سالگی) میتوانند به دلیل نگرانی، این آزمایشها را انجام دهند.
سوق دادن به سمت غربالگری ممکن است شانس تولد جنینهای سالم را کاهش دهد.
زینب چخماقی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛