به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ووبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، سفیدی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی در حفظ تنوع زیستی، پژوهش‌های ژنتیکی و پیشرفت در شاخه‌های مختلف علوم زیستی اظهار داشت: تهیه و ارسال این نمونه‌ها به منظور غنی‌سازی و ارتقاء کمی و کیفی نمونه‌های بانک زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، برابر دستورالعمل‌های مربوطه انجام شده است.

وی افزود: با استفاده از ذخایر ژنتیکی می‌توان در جهت بهبود ژنتیک جمعیت گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض و تدوین برنامه‌های مدیریتی گونه‌های حیات وحش کشور با بهره‌گیری از روش‌های مدیریت ژنتیک گام‌های مؤثری برداشت.

سفیدی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک ژن به عنوان یک پشتوانه ملی، نه تنها امکان حفاظت بلندمدت از نمونه‌های ارزشمند ژنتیکی را فراهم می‌کند، بلکه بستری برای تهیه نقشه ژنتیکی گونه‌های جانوری نیز به شمار می‌رود. این نقشه‌ها همچون شناسنامه‌ای علمی برای هر گونه عمل کرده و می‌توانند در شناسایی تنوع ژنتیکی جمعیت‌ها، جلوگیری از درون‌آمیزی، برنامه‌ریزی برای تکثیر در اسارت و حتی احیای گونه‌های در معرض خطر نقش حیاتی ایفا کنند.