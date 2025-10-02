سومین کارگاه ملی حقوق ورزشی با محوریت ارتقای دانش حقوقی و الزامات صدور مجوز حرفه‌ای، امروز در تهران برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین کارگاه ملی حقوق ورزشی با محوریت ارتقای دانش حقوقی و الزامات صدور مجوز حرفه‌ای، روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد.

بهارک کاظم، رئیس دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال، درباره این رویداد اظهار داشت: این کارگاه با همت دپارتمان آموزش و در راستای اجرای آیین‌نامه‌های نوین کمیته صدور مجوز حرفه‌ای برگزار شد و یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین رویداد‌های حقوق ورزشی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

وی افزود: این دوره به‌طور ویژه برای وکلای رسمی، مشاوران حقوقی و مسئولان حقوقی باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول طراحی شده بود. در جریان این کارگاه، تازه‌ترین مباحث و چالش‌های حقوقی مرتبط با فوتبال حرفه‌ای، الزامات فیفا و AFC، روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی و شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی و همچنین مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، نشست‌های تخصصی و پرسش‌وپاسخ‌های کاربردی با حضور استادان برجسته حقوق بررسی شد.

رئیس دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال تاکید کرد: همچنین نشست‌های تخصصی و پرسش‌وپاسخ‌های کاربردی با حضور استادان برجسته حقوق ورزشی از جمله دکتر جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون و دکتر سید عباس موسوی، رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال برگزار گردید.

کاظم ادامه داد: حضور تمامی مسئولان حقوقی باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ یک، این کارگاه را به بزرگ‌ترین گردهمایی تخصصی حقوق ورزشی کشور تبدیل کرد؛ رویدادی که بی‌تردید نقشی تعیین‌کننده در مسیر حرفه‌ای‌سازی فوتبال ایران خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: این کارگاه سومین دوره از سلسله نشست‌های آموزشی حقوق ورزشی بود که با استقبال گسترده باشگاه‌ها و مسئولان همراه شد و در عمل به‌عنوان پل ارتباطی میان دانش حقوقی روز دنیا و نیاز‌های فوتبال حرفه‌ای ایران عمل کرد.

بدین ترتیب، در پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴، فدراسیون فوتبال میزبان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تقویم حقوق ورزشی کشور بود؛ رویدادی که اثرات آن در آینده فوتبال حرفه‌ای ایران ماندگار خواهد ماند.