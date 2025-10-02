به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسینعلی‌امیری اظهار داشت: تمدن‌ها در بستر تاریخ و با نظم و ترتیب شکل می‌گیرند؛ هیچ تمدنی به‌صورت دفعی و ناگهانی پدید نیامده است. بررسی تمدن‌ها و شواهد تاریخی گواه آن است که توسعه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نگاه بلندمدت و بهره‌گیری از خرد جمعی است.

او با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع در مسیر توسعه، اظهار داشت: در اولین برنامه توسعه استان فارس در چند دهه پیش، کشاورزی و دامداری به‌عنوان پایه‌های اصلی توسعه تعریف شده بود که در ابتدا شاخص‌های توسعه روندی رو به رشد داشتند؛ اما با گذر زمان به دلایل مختلف این شاخص‌ها دچار افت شدند.

استاندار فارس با انتقاد از برخی تصمیمات غیرکارشناسی تصریح کرد: در هیچ نقطه‌ای از جهان، صنایع آب‌بر را در مناطق کویری یا اراضی کشاورزی مستقر نمی‌کنند. در شرایطی که منابع دولتی با محدودیت مواجه‌ و سرمایه‌گذاری صنعتی نیازمند هزینه‌های سنگین و زیرساخت‌های پیچیده است، گردشگری با وجود بستر‌های آماده در فارس، بهترین و ارزان‌ترین گزینه برای تولید ثروت و توسعه استان محسوب می‌شود.

امیری گفت: گرچه تحقق بخش‌هایی از سند توسعه گردشگری استان که با دقت و جامعیت تدوین شده، مستلزم اصلاح برخی قوانین، بازنگری در مقررات و تأمین اعتبارات سنواتی است، اما با این وجود برخی نتایج این سند در کوتاه‌مدت حاصل می‌شود.

او تأکید کرد: برخی از بند‌های اجرایی این سند نیز ممکن است در بلند مدت به ثمر برسد، اما مهم آن است که مسیر توسعه بر پایه برنامه‌ریزی دقیق قرار گیرد؛ وقتی سندی راهبردی، اجرایی و عملیاتی در دست باشد، مسیر و چشم‌انداز برای همه روشن خواهد بود.

استاندار فارس با تأکید بر لزوم تهیه برش دستگاهی سند توسط مدیران دستگاه‌ها گفت: برنامه‌های اجرایی باید کمیت‌پذیر و زمان‌بندی‌شده باشند تا هم بهره‌برداری آسان‌تر شود و هم دستگاه‌های نظارتی با استناد به سند، عملکرد‌ها را ارزیابی کنند.

وی همچنین از حمایت دولت و رئیس‌جمهور در مسیر توسعه گردشگری استان خبر داد و افزود: در جلسه هیئت دولت، این موضوع به عنوان یک تکلیف مورد تأکید قرار گرفته و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حمایت خود را از آن اعلام کرده است.