سازه‌های فولادی به دلیل سرعت اجرا، صرفه‌جویی در منابع آب و قابلیت بازیافت، جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان‌سازی یافته‌اند و توسعه این روند مستلزم تأمین ورق‌های فولادی مورد نیاز از سوی تولیدکنندگان است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در سال‌های اخیر استفاده از سازه‌های فولادی در طرح‌های عمرانی و ساختمانی، به‌عنوان جایگزینی کارآمد برای روش‌های سنتی مانند بتن، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. سبک‌سازی ساختمان‌ها، امکان ساخت‌وساز سریع‌تر، کاهش مصرف آب در مقایسه با بتن، قابلیت بازیافت و همچنین افزایش عمر مفید سازه‌ها از مهم‌ترین مزایای این روش به شمار می‌رود.

یکی از موضوعات اصلی برای توسعه این بخش، تأمین ورق‌های فولادی موردنیاز کارخانه‌ها و پیمانکاران است. استفاده از ورق‌های ST۵۲ به جای ST۳۷ می‌تواند هم در کاهش وزن سازه‌ها و هم در مصرف بهینه منابع و حفظ محیط زیست مؤثر باشد. به همین منظور، فرهنگ‌سازی و تغییر تدریجی الگوی مصرف در طرح‌های اسکلت فلزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

هم اکنون؛ بخش قابل توجهی از نیاز کارخانه‌های تولیدکننده سازه‌های فولادی از طریق سامانه بهین‌یاب و بورس کالا تأمین می‌شود، اما محدودیت‌های موجود سبب شده است برخی واحد‌های پروژه‌محور امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود را نداشته باشند. این موضوع به منظور رفع چالش و فعال سازی طرح‌های کشور به معاونت معدنی وزارت صمت جهت پیگیری انتقال یافته است.

آقای رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه با بیان اینکه هم اکنون حدود ۱۰ درصد از محصولات گرم فولاد مبارکه به کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی زیرمجموعه انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور عرضه می‌شود، تأکید کرد: هدف اصلی، تأمین حداکثری نیاز تولیدکنندگان سازه‌های فولادی و حمایت از روند جایگزینی ورق‌های جدید متناسب با الزامات روز صنعت ساختمان است.