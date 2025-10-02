وزرای «راه و شهرسازی»، «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»، «ورزش و جوانان»، «دادگستری»، «جهاد کشاورزی» و «نیرو» در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد:

کمیسیون اقتصادی؛ دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی به سوالات نمایندگان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ دعوت از وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون عمران؛ استماع گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌های توسعه اماکن ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان

کمیسیون قضایی و حقوقی؛ دیدار اعضای کمیسیون با رئیس جمهور. دعوت از وزیر دادگستری به منظور پاسخ به سوالات نمایندگان

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ بررسی عملکرد سال اول اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر. بررسی عملکرد سال اول اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه‌های مرتبط با وزارت نیرو با حضور وزیر. بررسی ضرورت تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو درخصوص عدم رسیدگی به آبرسانی و استفاده بهینه از آب در پایاب سد سهند.