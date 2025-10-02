پخش زنده
آزمون اختبار کارآموزان کانون وکلای آذربایجانغربی با حضور ۴۰۲ شرکت کننده در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس کانون وکلای آذربایجانغربی گفت: آزمون اختبار کانون وکلای آذربایجانغربی در دو بخش کتبی وشفاهی در مهرماه سال جاری برگزار میشود که امروز آزمون کتبی با حضور ۴۰۲ شرکت کننده برگزار شد.
غلامی رضایی افزود: برگزیدگان این مرحله به آزمون شفاهی که ۱۷ مهر ماه برگزار میشود راه مییابند.
به گفته وی شرکت کنندگان در این آزمون بعداز کسب امتیازعلمی لازم موفق به دریافت درجه وکالت پایه یک دادگستری خواهد شد.