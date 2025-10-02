تصادف موتورسیکلت با پژو در گچساران یککشته بر جا گذاشت
سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از فوت یک نفر بر اثر تصادف موتورسیکلت با پژو در گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد، گفت: ساعت ۸ و ۳۹ دقیقه صبح امروز (پنجشنبه ۱۰ مهرماه)، یک مورد حادثه ترافیکی مبنی بر برخورد خودروی پژو و موتورسیکلت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد. وی بیان کرد: این سانحه در بلوار شهید تاجگردون گچساران به وقوع پیوست. غفارفرد تصریح کرد: متأسفانه در اثر شدت حادثه، راکب ۷۹ ساله موتورسیکلت جان خود را از دست داد. وی گفت: مأموریت توسط گروه عملیاتی پایگاه ۲ شهری اورژانس گچساران انجام شد.