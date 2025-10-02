استاندار همدان گفت: تامین زیرساخت‌های لازم جهت فعالان حوزه صنایع دستی موجب ارتقا و ترویج این فعالیت و تولیدات آن‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در هفته چهارم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان مسائل و مشکلات مربوط به صادرات واردات واردات تسهیلات تامین اجتماعی مالیات روابط کار معدن و صنایع معدنی مشکلات موجود در حوزه انرژی مسائل مربوط به صنایع دستی و گردشگری بررسی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این شورا مشکلات مربوط به صادرات و واردات تسهیلات مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری معضلات ناشی از سیاست انقباضی بانک‌ها و نبود تسهیلات اعتباری برای بنگاه‌های اقتصادی چالش‌های حوزه واردات کالا و ارز مصیبت‌های مبتلا به صادرات کالا و خدمات کشور بررسی را با حضور مسئولان و سرمایه گذاران استان همدان بررسی می‌کنیم.

سید شمسی الدین حسینی افزود: بیان مسائل مربوط به تامین اجتماعی مالیات بر روابط کار توزیع متوازن مالیات بر افزایش بر ارزش افزوده در استان‌ها بیان مسائل مربوط به تامین اجتماعی مالیات و روابط کار و موضوع تجدیدنظر رسیدگی به مطالبات تامین اجتماعی بیان مسائل مربوط به تغییر تامین اجتماعی مطرح شد وکارفرما مکلفند مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرسین سازمان در اختیار بگذارند.

حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم گفت: در این جلسه مشکلات کارفرمایان در صورت اینکه مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده را به هر دلیلی پرداخت نکرده بود مطرح شد تا بیمه گذار در این شرایط بتواند از همان تسهیلات و خدمات تامین اجتماعی استفاده کند کارفرما‌ها و مشاغل واحد‌های تولیدی کار‌ها و مشاغله واحد‌های تولیدی ممکن است سخت باشد و میزان زیان آور بودن آنها باید بررسی شود و در یک کمیته بدوی یا تجدید نظر بدون حضور کارفرما مورد بررسی قرار داد تا اینکه اگر کارگران ساده و مشاغل که از این دسته از چرخه تولید خارج می‌شوند هزینه گزافی را به کارفرما تحمیل نشوند.

نماینده مردم شهرستان بهار و کبودراهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این شورا با محوریت مطرح شدن مشکلات سد راه توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری گذاری استان برگزار شده است و در کمیسیون اقتصادی راهکار‌های رفع این مشکلات تهیه و در صحن مجلس مطرح و در صورت تایید مصوبه برای اجرای ان گرفته شود.

توسلی افزود: در بخش صنعت و معدن هم با توجه به اینکه این استان همدان دارای میدین بسیاری است دریافت یک دسته هزینه جبران خسارت و عوارض دریافتی دریافت حقوق دولتی و عدم تامین سوخت مورد نیاز عوارض صادرات مواد معدنی از جمله مشکلات مطرح شده سرمایه گذاران در بخش انرژی است.

وی افزود: اطلاع رسانی نکردن به موقع در خصوص افزایش تعرفه‌های انرژی به واحد‌های تولید تولیدی و اقتصادی که منجر به بروز ضرر و زیان نامتعارف به لحاظ عدم تطابق قیمت فروش کالا در زمان خود و در زمان اعلام تعرفه است و افزایش تعرفه انرژی از قبیل برق و گاز با عناوینی، چون ترانزیت و ... که در خصوص واحد‌های تعطیل یا نیمه کاره است مشکلاتی ایجاد شد.

استاندار همدان هم گفت: در بخش طرح موانع صنایع دستی هم با توجه به محدودیت ایجاد شده امکان زیر پوشش قرار دادن بیشتر تمامی فعالان صنایع دستی تحت بیمه تامین اجتماعی وجود ندارد خود مشکلی جهت توسعه حمایت از این فعالان شده دخالت اتحادیه امور صنفی و سازمان‌های فعال در حوزه صنایع دستی و تامین مواد اولیه تولید صنایع دستی از مشکلات موجود که نیاز به توسعه و بالندگی این فعالیت و تامین آسان و ارزان این مواد تجمیع و تامین زیرساخت‌های لازم جهت فعالان حوزه صنایع دستی هم موجب ارتقا و ترویج این فعالیت و تولیدات آن‌ها می‌شود.

حمید ملانوری شمسی بیان کرد: در بخش طرح موانع مربوط به گردشگری هم افزود: با توجه به اینکه اهمیت گردشگری در استان به عنوان یکی از محور‌های توسعه و وجود شهر جهانی مبل و منبت و سفال و سرامیک است باید توسعه پیدا کند و به آنها از طریق معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های هتل‌ها کمک شود.

سرمایه گذاران هم خواستار توسعه شهرک مبل و منبت ملایر و تنها شهرک تخصصی مبل منبت کشور خواستار شدند در این شهرک واحد‌های صنعتی بسیاری مشغول به کارند و هم اکنون در شهرستان ملایر شهر جهانی مبل و منبت بیش از هفده هزار نفر در این زمینه مشغول به کار شدند