در مراسمی زمین چمن مصنوعی دبیرستان شهید حاجی‌زاده در یکی از مناطق محروم قم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، زمین چمن مصنوعی دبیرستان شهید حاجی‌زاده در بلوار سوم خرداد با مساحت ۶۰۰ مترمربع امروز با حضور مسئولان افتتاح شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و همچنین با مشارکت بخش‌های غیر دولتی و مردمی به بهره‌برداری رسید.

گفتنی است در هفته آینده نیز زمین‌های ورزشی مدارس سیدالمرسلین، علامه امینی و سلطنت لسانی در ناحیه ۳ آموزش و پرورش قم آماده بهره‌برداری خواهند شد.