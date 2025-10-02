پخش زنده
بیش از ۶۲ میلیون پلاک خودرو توسط سامانههای ثبت تخلف عبور و مرور درآذربایجانغربی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به ثبت بیش از ۶۲ میلیون پلاک خودرو توسط سامانههای ثبت تخلف در نیمه نخست امسال در استان گفت: از این تعداد ۱۹۷ هزارو ۶۸۸ تخلف عبور و مرور در محورهای ارتباطی آذربایجانغربی به ثبت رسیده است.
ارسلان شکری افزود: ۴۱ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور در سطح محورهای استان فعال هستند که درنیمه نخست امسال بیش از ۶۲ میلیون پلاک را شناسایی و ۱۹۷ هزار و ۶۸۸ تخلف را ثبت کردهاند.
شکری، با اشاره به فعالیت چهار دستگاه سامانه توزین فعال در استان تصریح کرد: در این مدت نزدیک به سه میلیون پلاک توسط این سامانهها خوانده شد و یکهزار و ۶۷۱ تخلف نیز ثبت شده است.
وی، همچنین با تأکید به اینکه ۱۲۴ دستگاه سامانه تردد شمار در محورهای ارتباطی استان فعال هستند، گفت: در این بازه زمانی بیش از ۱۷ میلیون تردد بین استانی و بیش از ۹۷ میلیون تردد در داخل استان توسط این سامانهها ثبت شد.
شکری افزود: بیشترین حجم ترافیک در این مدت مربوط به محور سلماس – ارومیه با بیش از چهار میلیون تردد بوده است.
وی تصریح کرد: در این مدت، ۱۸۳ هزار و ۵۸۸ تماس با سامانه تلفن گویا و پاسخگوی ۱۴۱ برقرار شد که از این میان، به هشت هزار و ۷۵۸ تماس توسط کارشناسان ۱۴۱ پاسخ داده شده است.
مدیرکل راهداری وحمل و نقل جادهای آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه هماکنون ۴۵۹ دستگاه سامانه ردیاب برخط و ۴۳ دوربین نظارت تصویری در استان فعال هستند، اضافه کرد: در شش ماه نخست امسال، دو دوربین پلاکخوان در پایانه مسافربری ارومیه نصب و همچنین، مرکز پایش پایانه مرزی تمرچین به شش دستگاه نمایشگر صنعتی تجهیز و چهارسامانه جدید ترددشمار نیز درمحورهای استان نصب شد تا نظارت الکترونیکی بر جادههای استان افزایش یابد.