استرس، اضطراب، اعصاب نا آرام و .. واژه‌هایی نه چندان غریبه برای انسان‌های جوامع امروزی که فاکتور‌های استرس زای بسیاری را اطراف خود دارند ودرک می‌کنند نیست ولی مشکل غیرقابل رفعی هم نیست چرا که به دلیل پیشرفت علم در طب مدرن و طب سنتی راه و روش‌های بسیاری به عنوان راه حل و دارو برای رفع عوارض استرس و آرام اعصاب و روان شناخته و تجویز می‌شود و در این دنیا پر از خط و خش اعصاب هرکسی برای رسیدن به آرامش روان راهی را انتخاب می‌کند.

در میان روش‌های گوناگون تسکین اعصاب طب سنتی که جایگاه خاصی دارد. نسخه‌های طبیعی برای رسیدن به آرامش اعصاب و روان شامل دمنوش‌ها و دارو‌های گیاهی است.

دمنوش آرامش چای میوه گل نسترن

با ۱۵ عدد میوه گل نسترن می‌توانید یک دمنوش آرامبخش اعصاب و روان تهیه کنید. این چای طبیعتی معتدل و تا اندازه‌ای خشک دارد وغنی از ویتامین ث می‌باشد برای همین در پیشگیری و درمان سرماخوردگی موثراست.

دمنوش آرامش چای به لیمو

این چای با طبیعت گرم برای آرامش اعصاب و روان بسیار مفید است. خواص فوق العاده این دمنوش گیاهی باعث شده است تا این نوشیدنی در لیست درمان‌های مشکلاتی همچون سرماخوردگی، تشنّج، نقرس، درد‌های سیاتیکی، غلظت خون، روماتیسم، بی خوابی‌های شبانه، میگرن، اضطراب، طپش قلب، سردرد، آسم، فشارخون و اسهال موثراست؛ همچنین این چای، تقویت کننده حافظه، شستشودهنده کلیه و مقوی قرار گیرد.

نکته: مصرف این چای به علّت دارا بودن زیرفون، برای خانم‌های باردار ممنوع است.

دمنوش آرامش اعصاب هل

هل، سیستم عصبی، دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشی را آرام می‌کند و همین خود دلیلی واضح و ساده است برای اینکه برای آرامش اعصاب و روان از دمنوش آن استفاده کنیم. هل علاوه بر این برای تقویت هوش و افزایش قدرت جنسی مفید است. در طب چینی از آن برای مقابله با مشکلات معده و روده‌ها استفاده می‌کنند.

دمنوش آرامش چای زعفران

همانطور که می‌دانید زعفران، طبیعتی گرم و خشک دارد و یکی از گیاهانی است که شادی بخش و خنده آور است. تقویت قلب، تحریک قوای مغزی، ضدکرم خوردگی دندان، شستشودهنده کلیه، تقویت کننده معده، درمان و ضدسرفه و خلط آور است.

نکته: در هنگام زایمان برای تسهیل و تسریع روند زایمان می‌توان یک مثقال آن را دم کرده میل نمود، امّا در دوران بارداری بهتر است از مصرف زیاد آن خودداری کرد.

دمنوش آرامش نعناع فلفلی

نعناع تقویت کننده و نیروبخش است، به هضم غذا کمک و عملکرد معده، کبد، صفرا و روده‌ها را کنترل می‌کند. نعناع فلفلی یکی از گیاهانی است که موجب تسکین بدن و افزایش هوش می‌شود. این سبزی معطر به خوبی با چای (چای سبز و سفید) ترکیب شده و طعم خوبی به آن میبخشد.

دمنوش آرامش چای بابونه

طبیعت این گیاه دارویی معتدل و در بابونه‌های صحرایی به سمت گرم و خشک است، گیاهی دارویی با خاصیت ضد صفرا و آرام بخش اعصاب، به ویژه اعصاب معده و روده است. از خواص و فواید دیگر این گیاه که دمنوش آن بسیار طرفدار دارد می‌توان به ضد تب، ضد انگل، ضد یبوست و اشتهاآور بودن آن اشاره کرد.

چای و دمنوش بابونه توسط متخصصان طب سنتی برای درمان‌هایی با هدف تقویت حافظه، تقویت اعصاب، آرامش بخش و خواب آور، ضد تشنج، درمان اضطراب و استرس، درمان سرگیجه همچنین خواص قلب و عروقی بابونه شامل گشاد کننده عروق قلبی، پایین آورنده فشار خون، بهتر کردن خون رسانی به مغز و کلیه، رقیق کردن خون و کمک کننده به کم خونی تجویز می‌کنند.

دمنوش آرامش چای زیره سیاه

دمنوش درمانی زیر سیاه با طبیعت بسیار گرمی که دارد می‌تواند ناآرامی اعصاب را که گاهی ناشی از سردی زیاد مزاج است به راحتی رفع کند؛ علاوه براین خواص دیگری همچون افزایش فشارخون پایین، تصفیه خون، تقویت قلب وعروق وشـسـتـشـوی کـلـیـه، ضد زردی پوست، افزایش دهنده شیرمادر، ضد نفخ وتقویت معده از آن مطرح شده است.

دمنوش آرامش بادرنجبویه

بادرنجبویه یا همان گیاه ملیسا یکی از نسخه‌های طب سنتی برای هضم و اعصاب است، گیاه پرخاصیتی که برای تنظیم عملکرد تیروئید مفید است و به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدانی ضد اضطراب قوی است.

دمنوش آرامش چای گزنه

گیاه گزنه یک ضد صفرا و سنگ کیسه صفرای قوی است و غلظت خون و چربی خون را کاهش می‌دهد و بهدلیل طبیعت گرمی که دارد برای آرامش اعصاب و روان مفید می‌باشد.

در میان نسخه‌های قدیمی که از گزنه به عنوان متریال اصلی استفاده می‌شده است آن را به عنوان ماده‌ای موثر برای شستشوی کلیه، ضد سرطان و خونریزی، زیادکننده شیرمادر، برطرف کننده خستگی، ضد ریزش موی سر و درمان پروستات یاد شده است.

دمنوش آرامش دارچین

ازخواص و فواید درمانی دارچین سخن بسیار است که در چند خط نمیگنجد. این ادویه‌ی مفید برای تنظیم قند خون مفید است و خواص ضداسپاسمی دارد. دارچین ضد میکروب و ضد التهاب بوده و انرژی تان را افزایش می‌دهد و به سادگی می‌تواند یک داروی آرامش بخش اعصاب و روان باشد، ادویه‌ای که برای درمان بی اشتهایی و نفخ معده نیز تجویز می‌شود.

دمنوش آرامش چای سفید

چای سفید چای محبوب و مورد علاقه امپراتور‌های چینی مانند چای سبز بدون تخمیر تهیه می‌شود، این چای پرخاصیت و فایده از گذشتگان به عنوان نسخه‌ای برای آرامش بخش اعصاب، مقوی قلب و عروق، مقابله کننده با پوکی استخوان و مبازره کننده با آنفلوانزا مورد استفاده بوده است.