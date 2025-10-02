

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت عالم مجاهد و اندیشمند برجسته انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد، امروز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مدرسه عالی نواب مشهد برگزار شد.

این مراسم معنوی با هدف پاسداشت مقام شامخ این شهید والامقام و بازخوانی ابعاد شخصیتی، علمی و مبارزاتی وی در سال‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.

در این برنامه، ضمن سخنرانی در مقام شهید هاشمی‌نژاد، نام و یاد این روحانی مبارز و شهید راه حق گرامی داشته خواهد شد.

آیت‌الله هاشمی‌نژاد از خطیبان آتشین، مبارزان نستوه و چهره‌های تأثیرگذار انقلاب اسلامی بود که در سال ۱۳۶۰ به دست گروهک منافقین به شهادت رسید و نام او در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان عالمی مجاهد و اندیشمندی فرهیخته ماندگار شده است.