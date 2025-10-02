پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری ۲ باند حرفهای سرقت در شهرستان بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان بیرجند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی، ۲ باند سرقت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی متهمان دستگیر شدند.
وی افزود: یک باند در حوزه سرقت احشام فعالیت داشت که در این رابطه ۳ سارق و یک مالخر شناسایی و دستگیر شدند متهمان در بازجوییهای پلیسی به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند که ارزش ریالی احشام سرقتی بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: باند دوم در حوزه سرقت منازل فعالیت میکردند که در این رابطه نیز ۲ سارق (یک نفر بومی و یک نفر غیربومی) و یک مالخر دستگیر شدند و متهمان به ۳۰ فقره سرقت از منازل در سطح شهر بیرجند اعتراف کرده که کارشناسان ارزش ریالی اموال مسروقه را بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ صادقی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با سرقت اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ نفر سارق و مالخر در سطح استان و همچنین ۷۷ محکوم متواری مرتبط با جرائم سرقت نیز به دستگیر شدند.
به گفته وی از ابتدای سال تاکنون ۱۴ مرحله طرح مقابلهای با سرقت اجرا شده که شاهد کاهش ۷ درصدی وقوع سرقتها در سطح استان بودهایم و همچنین میزان کشف سرقتها ۶۴ درصد بوده که حدود ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۸ درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس آگاهی استان بیشترین سرقتهای استان را مربوط به اماکن خصوصی، قطعات و محتویات داخل خودرو عنوان کرد که بیش از ۷۰ درصد آمار سرقتها را به خود اختصاص داده است و همچنین ۵۳ درصد سرقتها در شهرستان بیرجند، ۱۱ درصد در طبس و ۸ درصد در قائنات رخ داده است.
این مقام انتظامی توصیه کرد: شهروندان برای پیشگیری از سرقت، حتماً از ابزارهای نوین مانند دوربینهای مداربسته استفاده کنند، سرکشی مستمر از اموال خود داشته باشند و در نگهداری طلا، جواهرات و وجه نقد در منازل نهایت دقت و احتیاط را به کار گیرند و همچنین در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، بلافاصله با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند.