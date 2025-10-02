به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان افزود: بحث آموزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهرستان به طور مستمر و با برنامه ریزی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به آغاز ماه مهر آموزش‌های همگانی در مدارس شهرستان در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید صورت گیرد، ادامه داد: دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل کرده و مصوبات کارگروه فرهنگی و اجتماعی به طور دقیق اجرا شوند.