پخش زنده
امروز: -
مرحوم آیت الله بدری از روحانیون انقلابی و اثرگذار آبادان در دوران انقلاب اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیتالله بدری دشتی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در روستای کردوان علیا از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش آغاز کرد و در شانزدهسالگی رسماً وارد حوزه علمیه شد و مقدمات و سطح را در موطن خود به پایان رساند.
از جمله نکات برجسته زندگی علمی وی، حضور در درس خارج فقه حضرت امام خمینی (ره) در نجف اشرف بود؛ حضوری که نهتنها در شکلگیری شخصیت علمی او مؤثر بود، بلکه مبنای همراهیاش با نهضت امام در سالهای بعد شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، آیتالله بدری به توصیه و دستور امام خمینی (ره)، به عنوان قاضی در دادگاههای انقلاب خوزستان منصوب شد. او در دوران جنگ تحمیلی، حاکم شرع آبادان بود و با مجاهد نستوه حجتالاسلام غلامحسین جمی، امام جمعه فقید آبادان، همکاری نزدیکی داشت.
در تمام سالهای پس از انقلاب، آیتالله بدری در سنگر خدمت به مردم، اجرای عدالت و تبلیغ دین حضوری مستمر داشت و خاطرات گرانبهایی از روزهای پرخطر مبارزه و علمآموزی در جوار حرم امیرالمؤمنین علی (ع) با خود به همراه داشت.
وی همچنین صاحب اثر فقهی مهمی با عنوان «رساله العسر و الحرج» بود و همواره در کنار فعالیتهای قضایی و فرهنگی، به اقامه نماز جماعت و ارشاد مردم میپرداخت.
مرحوم آیت الله بدری از روحانیون انقلابی و اثرگذار آبادان به شمار رفته و در کنار سایر علماء و روحانیت انقلابی این شهر در پیروزی انقلاب اسلامی نقش آفرینی کرد.