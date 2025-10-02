رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم با آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف به دیدار آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی رفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم با آیت الله عبدالله جوادی آملی دیدار و با این مرجع تقلید گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ارائه گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین بیان آخرین شرایط و وضعیت کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی قالیباف در این دیدار‌ها بوده است.

وی پیش از این دیدارها، با آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله شبیری زنجانی از دیگر مراجع تقلید نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرده بود.

در این دیدار‌ها نیز مراجع عظام تقلید بر رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کردند.