رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامههای سفر خود به قم با آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم با آیت الله عبدالله جوادی آملی دیدار و با این مرجع تقلید گفتوگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز دیدار و گفتوگو کرد.
ارائه گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزههای مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین بیان آخرین شرایط و وضعیت کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی قالیباف در این دیدارها بوده است.
وی پیش از این دیدارها، با آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله شبیری زنجانی از دیگر مراجع تقلید نیز دیدار و گفتوگو کرده بود.
در این دیدارها نیز مراجع عظام تقلید بر رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه تأکید کردند.