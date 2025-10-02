پخش زنده
به مناسبت هفته گردشگری، جشنواره تابستانی چالکندی در شهرستان دزفول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دزفول گفت: این جشنواره به همت سرمایهگذار مجموعه باران و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول و فعالان حوزه گردشگری به اجرا درآمد.
حمیدرضا خادم افزود: در این مراسم برنامههای متنوعی از جمله نمایش، مسابقه، سرودخوانی، نمایشگاه کمپین هیات سوفاری و غرفههای فعالان گردشگری برگزار شد.
وی داد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول به مناسبت هفته گردشگری ۲۲ برنامه متنوع در نقاط مختلف شهر آماده اجرا کرده است.