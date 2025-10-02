پخش زنده
همزمان با هفته گردشگری نمایشگاه صنایع دستی در تیمچه صرافیان آباده در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آباده گفت: به مناسبت هفته گردشگری، نمایشگاهی از آثار صنایع دستی بیش از ۴۰ هنرمند در تیمچه تاریخی صرافیان آباده برپا شده است.
جباری افزود: در این نمایشگاه علاوه بر نمایش توانمندیهای هنرمندان این شهرستان، حجرههای صنایع دستی این تیمچه نیز به فعالیت پرداختهاند.
رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آباده بیان کرد: این نمایشگاه تا ۱۳ مهرماه برای بازدید عموم در آباده دایر است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.