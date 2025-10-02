به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ به مناسبت گرامیداشت روز سالمند و یادآوری جایگاه این قشر تأثیرگذار در انسجام خانواده ایرانی، با حضور مسئولان، اعضای هیئت امنا و جمعیت جوانان هلال احمر، مراسمی در سرای سالمندان بوکان برگزار شد.

فرماندار شهرستان بوکان، در این مراسم بر لزوم توجه ویژه به سالمندان و فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر و مساعدتر برای این قشر عزیز، بر اهمیت همکاری و همبستگی جامعه برای ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان تأکید کرد.

خشایار صنعتی، در ادامه از خدمات ارزنده مربیان ورزشی که برای افزایش سلامتی و نشاط سالمندان فعالیت می‌کنند، قدردانی نمود و از تداوم خدمات و حمایت‌های همه‌جانبه از این قشر قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، با اهدای شاخه گل به ساکنان سرای سالمندان شهرستان بوکان در فضایی صمیمی تجلیل و با اهدای لوح سپاس از مربیان فعال ورزش همگانی این شهر قدردانی شد.