استاندار سمنان گفت : سهمیه نهاده‌های دامی و سایر کالا‌ها باید در استان مصرف شود و انتقال آن به استان‌های دیگر ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان صیانت از سهمیه کالا‌های اساسی استان را خواستار شد و گفت: سهمیه نهاده‌های دامی و سایر کالا‌ها باید در استان مصرف شود و انتقال آن به استان‌های دیگر ممنوع است.

وی تاکید کرد : نظارت دقیق‌تر جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات در این زمینه ضروری است.

استاندار سمنان با بیان اینکه دولت الکترونیک باید محور مبارزه با قاچاق در استان باشد افزود : برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از خروج سهمیه کالا‌های اساسی استان، استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک ضروری و اصلی‌ترین راهکار مقابله با قاچاق است.

وی گفت: صدور قبض انبار و تبادل اطلاعات میان ناجا و اموال تملیکی باید به‌صورت الکترونیکی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی تاکید کرد: همان‌طور که دستگاه‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد و پزشکی قانونی به شکل برخط با یکدیگر در ارتباط هستند، لازم است اموال تملیکی نیز با طراحی یک بستر الکترونیکی، ارتباط مستقیم با ناجا برقرار کند تا تأییدیه‌ها و قبوض به صورت سیستمی صادر و ابلاغ شود.

کولیوند با بیان اینکه قاچاق یکی از عوامل ایجاد ناترازی اقتصادی در کشور است، تصریح کرد: در استان سمنان باید همانند کشور‌های توسعه‌یافته از سامانه‌های نوین نظارتی استفاده شود تا مسیر فعالیت سودجویان بسته شود.

در این نشست مقرر شد روند الکترونیکی‌سازی فرآیند‌های مرتبط با اموال تملیکی با همکاری ناجا و دستگاه‌های اجرایی استان تسریع شود. همچنین درباره مدیریت نگهداری احشام مکشوفه، ساماندهی مجوز‌های حمل سوخت درون‌شهری و برون‌شهری، نحوه توزیع نفت سفید و آرد، و همچنین کنترل بازار میوه و تره‌بار تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این نشست، با قدردانی از خدمات محمود قدرتی، ابوالحسن ایمانی بصورت رسمی به عنوان رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان معرفی شد.