پخش زنده
امروز: -
بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور آبادان به اروندکنار۳ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این حادثه امروز پنجشنبه دهم مهر ساعت ۱۰:۳۶ رخ داد و بلافاصله پس از اطلاعرسانی، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه دو آقا به ترتیب در سنین ۴۳ و ۷۰ سال و یک خانم ۴۰ ساله مصدوم شدند و یک مرد ۵۰ ساله نیز جان باخت.
او ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط تیمهای امدادی، به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از بیاحتیاطی میتواند از وقوع چنین حوادث ناگواری پیشگیری کند.