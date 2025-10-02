بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محور آبادان به اروندکنار۳ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این حادثه امروز پنجشنبه دهم مهر ساعت ۱۰:۳۶ رخ داد و بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی، ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه دو آقا به ترتیب در سنین ۴۳ و ۷۰ سال و یک خانم ۴۰ ساله مصدوم شدند و یک مرد ۵۰ ساله نیز جان باخت.

او ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط تیم‌های امدادی، به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از بی‌احتیاطی می‌تواند از وقوع چنین حوادث ناگواری پیشگیری کند.