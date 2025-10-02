به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نوزدهمین یادواره سرداران و ۸۰۰ شهید شهرستان بهشهر و یازدهمین سالگرد ارتحال حضرت آیت‌الله جباری (ره)، با تجلیل از مقام شهدا، گفت: آرمان‌های بلند شهدا، چراغ راه و نقشه راه برای ادامه مسیر پیشرفت و ساختن ایران اسلامی قدرتمند است.

وی با اشاره به نقش شهدا در تثبیت انقلاب اسلامی افزود: شهدا با ایثار و فداکاری بی‌نظیر خود، نهال انقلاب را آبیاری کردند و امروز وظیفه ماست که با پاسداری از این میراث گران‌قدر، مانع از تباه شدن خون پاک آنان شویم.

نیکزاد همچنین از آیت‌الله شهید هاشمی‌نژاد به‌عنوان یکی از مفاخر بزرگ کشور و اهل بهشهر یاد کرد و گفت: باید قدردان مجاهدت‌ها و روشنگری‌های این عالم بزرگ باشیم.

وی افزود: ایشان تا پایان عمر با مردم زندگی کرد، ولایت‌مداری‌اش شعاری نبود بلکه از عمق جان بود. در زمان امام همراه امام و در زمان مقام معظم رهبری نیز همراه ایشان بود. تمام وجودش محو خدمت به نظام و انقلاب بود.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر نقش نیروهای مسلح و ملت ایران به‌عنوان وارثان واقعی راه شهدا، تصریح کرد: روحیه جهادی، ایستادگی و مقاومت که سرمایه اصلی این ملت است، برگرفته از مکتب شهداست و باید در تمام عرصه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی جاری باشد.

وی در پایان با تجلیل از خانواده‌های شهدا گفت: این خانواده‌های صبور و مقاوم، نگهداران واقعی پرچم خونین شهدا هستند و ملت ایران همواره مدیون ایثارگری‌های آنان خواهد بود.

نیکزاد همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و عبور موشک‌های ایران از گنبدهای آهنین دشمن، این اقدام را نماد قدرت بازدارندگی و دفاعی کشور دانست و بر لزوم اتحاد ملی تأکید کرد: شهدا مردان بزرگ اقتدار، ایستادگی و مقاومت هستند و پرچم‌شان تا ابد برافراشته خواهد ماند.