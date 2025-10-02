معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی از کشف یک محموله آرد قاچاق در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، تهوری گفت: تعداد ۲۰ کیسه آرد خبازی یارانه‌ای در بازرسی از یک منزل مسکونی در شهرستان بیرجند کشف شد.

وی افزود: این محموله توسط گزارش مردمی کشف شده است و پس از حضور بازرسان اداره کل و پلیس امنیت اقتصادی ۲۰ کیسه آرد یارانه‌ای کشف و توقیف شد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان گفت: پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.