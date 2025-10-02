پخش زنده
۱۴۰ نفر از معلولان امیدیه به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان امیدیه گفت: به مناسبت هفته ناشنوایان و سالمندان، دومین اردوی زیارتی، سیاحتی افراد دارای معلولیت در سال جاری با همکاری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری، دفتر امام جمعه، شهرداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
ماشاءالله ویسینژاد افزود: در این برنامه، معلولان و خانوادههای آنان از طریق پرواز هوایی و همچنین با اتوبوسهای ویژه به مشهد مقدس اعزام شدند. برگزاری چنین اردوهایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش نشاط اجتماعی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان از شهرستان امیدیه به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) اعزام شدهاند.