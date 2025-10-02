پخش زنده
برای نخستین بار در کشور از پهپاد اطفای حریق و مجموعهای از فناوریهای نوین ایمنی رونمایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد گفت: در مراسم رژه خودرویی و نمایش تجهیزات آتشنشانی به مناسبت هفته آتشنشانی و به یاد شهدای آتشنشان مشهد، از فناوریهای نوین ایمنی رونمایی شد، این اقدام را گامی مهم در ارتقای توان عملیاتی آتشنشانی و افزایش ایمنی شهروندان است.
محمدرضا قلندر شریف افزود: سازمان آتشنشانی این شهر اکنون ۵۶ ایستگاه فعال دارد و تا سال ۱۴۰۵ به ۶۰ ایستگاه خواهد رسید همچنین با جذب نیروهای تازه، تعداد پرسنل از بیش از هزار و ۸۰۰ نفر به ۲ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت وی از افتتاح نخستین تعمیرگاه مرکزی و فاز نخست ساختمان ستاد مرکزی بهعنوان بخشی از برنامههای توسعه این سازمان یاد کرد.
وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال بیش از ۲۱ هزار عملیات انجام شده و برنامههای گسترده آموزشی برای شهروندان و آتشنشانان اجرا شده است همچنین احداث خانههای سازمانی در کنار ایستگاهها، ارتقای شغلی نیروها، پرداخت مزایا و اجرای رتبهبندی مشاغل در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: فناوریهای جدید شامل کیت پایش سلامت آتشنشانان در طبقات منفی، سامانه نجات حوادث چاهها و پهپاد اطفای حریق با توان حمل شیلنگ تا ارتفاع ۱۰۰ متر و پرواز چهار ساعته، امکان واکنش سریعتر و ایمنتر در شرایط پیچیده را فراهم میکنند.
در این مراسم نیز با ادای احترام به فداکاری و ایثار شهدای آتشنشان، یاد و خاطره آنان را گرامی داشته شد.