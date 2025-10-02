واژگونی پراید در جاده استهبان به شیراز، سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در پی واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۱۵۰ جاده شیراز – استهبان، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه، با همکاری عوامل آتش‌نشانی به رهاسازی اقدام و پس از انجام کمک‌های اولیه روی سه مصدوم حادثه، آنان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان منتقل کردند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.