در حادثه انحراف از جاده یک دستگاه مینی بوس در محور آبادان – ماهشهر ۲۴ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: یک دستگاه مینی بوس صبح امروز در محورآبادان به ماهشهر قبل از بندر شادگان از جاده منحرف شد.
دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه ۲۴ نفر مصدوم شدند که ۲ مصدوم به بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان، ۳ مصدوم به بیمارستان ۱۷ شهریور ، ۵ مصدوم به بیمارستان آیت الله طالقانی و ۱۳ مصدوم نیر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند.
او ادامه داد: یکی از مصدومان این حادثه به دلیل رضایت از اعزام به بیمارستان خودداری کرد.