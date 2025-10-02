به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: یک دستگاه مینی بوس صبح امروز در محورآبادان به ماهشهر قبل از بندر شادگان از جاده منحرف شد.

دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه ۲۴ نفر مصدوم شدند که ۲ مصدوم به بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان، ۳ مصدوم به بیمارستان ۱۷ شهریور ، ۵ مصدوم به بیمارستان آیت الله طالقانی و ۱۳ مصدوم نیر به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شدند.

او ادامه داد: یکی از مصدومان این حادثه به دلیل رضایت از اعزام به بیمارستان خودداری کرد.