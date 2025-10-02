پخش زنده
روضه خانگی شهدای دانش آموزی به نیت شهید شاخص کشوری شهیدطالب ابراهیمی در ارومیه برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دراین مراسم معنوی که درمنزل شهید امیر سلیمانی ازشهدای ارومیه برگزارشد برنامههای متنوع فرهنگی واجتماعی اجرا شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه دراین مراسم بااشاره به اینکه شهدا چراغی برای دنیا زدگان اسیر غفلت هستند گفت:وصیت نامه شهدا حاوی راهکارها ورهنمودهایی است که همه باید ازاین سبک و سیاق شهدا بهرهمند شوند.
سرهنگ مهدی رضوی با تأکید بر لزوم معرفی شهدای نوجوان به نسل جوان جامعه افزود:انتظار داریم دانش آموزان ونسل جوان جامعه باتجهیز خود به علم دانش وآگاهی و بصیرت ادامه دهنده راه شهدا باشند.
شهید امیر سلیمانی درسال ۹۹درمنطقه مرزی سرو ارومیه دردرگیری باعوامل ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
طالب ابراهیمی شهید دانشآموز اهل بردستان شهرستان دیر بهعنوان شهید شاخص سازمان بسیج دانشآموزی کشور معرفی شده است.
این شهید در عملیات فتحالمبین، در منطقه شوش، پس از رشادتهای فراوان، در دوم فروردین ۱۳۶۱ به فیض شهادت نائل آمد.