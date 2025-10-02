عروسی که عزا شد؛
قتل جوان کهگیلویه ای در پی رسم غلط تیراندازی در عروسی
فرمانده انتظامی کهگیلویه از مصدوم شدن ۲ نفر و قتل جوانی بر اثر تیراندازی غیر مجاز مراسم عروسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به فوت در یکی از روستاهای شهرستان کهگیلویه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد در مراسم عروسی فردی به هنگام شادی با اسلحه کلاش غیر مجاز تیراندازی و منجر به قتل یک نفر و مجروحیت 2 نفر دیگر از افراد حاضر در مراسم شده است.
فرمانده انتظامی کهکیلویه در ادامه این گزارش بیان داشت: با تلاش ماموران و با همکاری تعدادی از معتمدان و ریش سفیدان محلی در این راستا تعداد پنج نفر از افرادی که اقدام به تیر اندازی نمودند را به مرجع قضائی معرفی و دو قبضه اسلحه را نیز کشف کردند.
سرهنگ موسوی با بیان اینکه پرونده قضایی تشکیل شده است، تصریح کرد: پلیس تاکید ویژهای بر فرهنگ سازی آموزش و همکاری سایر نهادها و دستگاههای مسئول داشته و بر این باور است که میتوان رسوم پسندیده را جایگزین رسم غلط و خطرناک تیراندازی در جشنها و مراسمهای عروسی کرد که امیدواریم با همکاری آگاهانه مردم شاهد آرامش مطلوب در مراسمات شادی
و پیشگیری از وقوع قتلهای ناشی از تیراندازی در جشنها باشیم.