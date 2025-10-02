پخش زنده
پیکر روحانی مبارز و انقلابی مرحوم حجت الاسلام غلامحسین خراسانی کیا بر روی دستان مردم ولایت مدار ارومیه تا آرامگاه ابدی اش بدرقه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیکر روحانی مبارز و انقلابی مرحوم حجت الاسلام غلامحسین خراسانی کیا بر روی دستان مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه ارومیه تشییع و در قطعه علمای باغ رضوان ارومیه به خاک سپرده شد.
مرحوم حجت الاسلام غلامحسین خراسانی کیا در سال ۱۳۲۷ در خانوادهای مذهبی در شهر ارومیه دیده به جهان گشود.
او برای تحصیل علوم دینی در حوزههای علمیه ارومیه و قم مشغول تحصیل شد و به عنوان یکی از روحانیون مبارز و انقلابی ارومیه نقش تأثیرگذاری در شکل گیری و هدایت گروههای نوجوانان و جوانان برای پشتیبانی از انقلاب اسلامی داشت.
او اوایل شکل گیری انقلاب اسلامی دوشادوش مجاهد نستوه آذربایجان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حسنی به مبارزه با رژیم طاغوت پرداخت و همواره در خط ولایت و رهبری گام برداشت که این موضوع چندان به مذاق منافقین و گروهکهای ضد انقلاب خوش نیامد و در ۲۷ آبان ماه ۱۳۶۰ به صورت ناموفق ترور شده و به درجه رفیع جانبازی نایل آمد.
ریاست امور تربیتی آموزش وپرورش ارومیه طی سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ و مسئولیت انجمنهای اسلامی دانش آموزان آذربایجان غربی در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰ از جمله مسئولیتهای این روحانی مبارز در استان بود.
این روحانی مبارز و جانباز سرافراز انقلاب اسلامی سرانجام در روز سه شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت و به یاران شهیدش پیوست.