به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) و دبیر کل کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی گفت: یادواره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی از دوم تا دوازدهم مهرماه امسال در حال برگزاری است.

سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی افزود: مقدمات برگزاری این کنگره از چهار سال پیش آغاز شد و در این مدت ۶۴ یادواره شهدای شهرستانی، ۹۶ یادواره شهدای اقشار، یک هزار و ۹۸۴ یادواره در سطح پایگاه‌ها و ۵۱۲ یادواره شهدا در حوزه‌های مقاومت بسیج برگزار شده است.

او ادامه داد: دیدار با ۲۲ هزار خانواده شهید و جانباز بالای ۷۰ درصد، اجرای ۵۰ نمایش رادیویی، ۹۰۸ مسابقه و جشنواره، توزیع ۵۰۰ هزار بسته معیشتی، چهار هزار جهیزیه، ۶۰۰ هزار نفر اردوی جهادی، ساخت و مرمت دو هزار واحد مسکونی با یاد شهدا از جمله اقدامات در این راستا بوده است.

غیاثی اظهار کرد: از دوم مهرماه اجرای نمایش میدانی « ۱۸ هزار و یک» با مفاهیم دینی، ملی، روایی، اسلامی و به یاد شهدا در محل مجتمع آیه‌ها آغاز شد که به مدت ۱۰ روز (تا دوازدهم مهر) پس از نماز مغرب و عشاء، ادامه دارد.

دبیر کل کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی افزود: در برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان از ظرفیت شاعران مختلف نیز استفاده و برخی از این اشعار در سطح شهر نیز نصب شده است، همچنین ۴۰ کتاب با محوریت سبک زندگی شهدا به رشته تحریر درآمده است.

غیاثی با بیان اینکه شهرهای با بیش از هزار شهید، کنگره ملی دارند، افزود: خراسان رضوی تنها استانی است که شش اجلاسیه ملی ویژه شهدا دارد و این یادواره ها مربوط به شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، تربت حیدریه و قوچان است.

دبیر کل کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، نواختن زنگ ایثار و مقاومت، برگزاری یادواره شهدا در شهرستان ها، یادواره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، برگزاری مراسم شب شعر و بیان خاطرات دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه کتاب برخی از اقداماتی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس و کنگره ۱۸ هزار شهید استان برگزار شده است.