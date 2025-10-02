سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، تفاهمنامه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی امضا کردند.

همکاری ایمیدرو و ساتا در بخش معدن و صنایع معدنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سند که میان محمد آقاجانلو معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو و سعید صادقی مدیر عامل ساتا به امضا رسید، هم افزایی و توسعه همکاری در تحقق برنامه های کلان دولت در توسعه معدن و صنایع معدنی را هدفگذاری کرده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، امضای این تفاهمنامه را سرآغازی برای اجرای طرح های بزرگ و ملی در کشور دانست و افزود: حوزه دفاع از امکاناتی برخوردار است که می تواند به عنوان پیشران توسعه بخش معدن و صنایع معدنی عمل کند.