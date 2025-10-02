در پی گزارشی مبنی بر تصادف سرویس یکی از مدارس ابهر، خبرنگار ما پیگیر موضوع و جویای حال دانش‌آموزان از مسئولین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ یک دستگاه خودروی پراید که به عنوان سرویس مدرسه در شهرستان ابهر دانش آموزان را جابجا می‌کرد. روز چهارشنبه دچار سانحه رانندگی شد. در این خود رو، راننده خانم به همراه چهار دانش‌آموز حضور داشتند.

‌پس از وقوع این حادثه، دانش‌آموزان مصدوم به یکی از مراکز درمانی منطقه اعزام شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، خوشبختانه شدت جراحات وارده به دانش‌آموزان شدید نبوده وپس از معاینه و طی مراحل درمانی اولیه، هر چهار دانش‌آموز حادثه‌دیده از بیمارستان مرخص شدند.

در این باره توضیحات دو تن از مسئولین را می شنویم

رییس اورژانس و فوریت های پزشکی زنجان

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش