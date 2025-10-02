

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به تفویض اختیارات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به هیات رئیسه کمیته، احمد قنبری دروازه بان تیم ملی هندبال و عسل گل تپه از تکواندو بعنوان پرچمداران کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان انتخاب شدند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین_۲۰۲۵ با برگزاری مراسم افتتاحیه ۳۰ مهر ماه در شهر منامه آغاز و مراسم اختتامیه آن نهم آبان ماه خواهد بود.

گفتنی است: برخی رشته‌های تیمی و انفرادی مسابقاتشان از سه روز قبل از مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود.