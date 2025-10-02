به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بهزیستی شوش گفت: به همت موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)، تعداد ۵۰۰ پکیج نوشت افزار به مبلغ پنج میلیارد ریال بین دانش آموزان نیازمند و تحت حمایت این اداره توزیع شد.

‌سید یونس حیاتی افزود: از جمله اقلام این لوازم تحصیلی کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی، جامدادی و دیگر اقلام تحصیلی است که در راستای پویش همه حاضر که تا پایان مهرماه ادامه دارد، به دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی شوش اهدا شده است.