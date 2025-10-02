رزمایش خوداتکایی و امداد و نجات پایگاه‌های بسیج کارگران و کارخانه‌های شهرستان همدان در شهرک صنعتی بوعلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانه‌های استان همدان گفت: این رزمایش با هدف آمادگی بسیجیان برای مقابله با تهدیدات و جنگ ترکیبی دشمن در مواقع حملات احتمالی به شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

سرهنگ ابوالفضل برات زاده افزود: کارگران بسیجی در این رزمایش، امداد و نجات، ایست بازرسی، آتش نشانی و آواربرداری را برای کاهش آسیب‌ها در بحران‌های احتمالی تمرین می‌کنند.

وی همچنین گفت: امروز رزمایش خوداتکایی و امداد و نجات پایگاه‌های بسیج کارگران و کارخانه‌ها، در شهرک‌های صنعتی همه شهرستان‌های استان برگزار شد.