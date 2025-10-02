پخش زنده
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: لایروبی و توسعه بنادر صیادی خوزستان با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد طاهری در بازدید از پروژههای عمرانی بنادر صیادی خوزستان افزود:: لایروبی بنادر صیادی و مراکز تخلیه صید، بعنوان یکی از اقدامات اساسی، ضمن ایمنسازی تردد شناورها، ظرفیت پهلوگیری و تسهیل در تخلیه و بارگیری را افزایش داده و مستقیماً بر اقتصاد جامعه صیادی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی احداث بندر صیادی جزیره مینو ادامه داد: بندر صیادی جزیره مینو در آستانه اجرای فاز نخست است. این پروژه که شامل احداث اسکله و تأسیسات پشتیبانی مدرن است، جایگزین اسکله فرسوده خلیج فارس در مرکز شهر خرمشهر خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران بیان کرد: با پیگیریهای مستمر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به مطالبه به حق مردمی، مبلغ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیتزدایی برای سال ۱۴۰۴ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شده و فرآیند انتخاب پیمانکار در دست اجراست که بلافاصله پس از تخصیص اعتبار، فاز اول پروژه شامل احداث ۱۴۰ متر اسکله آغاز خواهد شد.
طاهری ندر صیادی نهرقصر را بزرگترین بندر ماهیگیری استان و بندر مرکزی (HUB) خوزستان خواند و خاطر نشان کرد: لایروبی این بندر و مسیر آبی دسترسی به آن در اولویت قرار دارد.
وی از انجام عملیات لایروبی با روش نوین «حوضچه خشک» خبر داد و گفت: این عملیات با سرعت بالایی در حال انجام است و بندر با عمق سهونیم متر نسبت به پایینترین سطح جزر، برای بهرهبرداری شناورها بازگشایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با اشاره به مشکل رسوبگذاری شدید در بندرخورسمایلی اظهار کرد: مطالعات لازم برای لایروبی این بندر انجام و پس از تأمین اعتبار از محل طرح محرومیتزدایی، فرآیند مناقصه آغاز میشود.
طاهری با اشاره به پروژه اسکله آبادان گفت: این پروژه که در نهایت بیش از ۴۰۰ متر طول خواهد داشت، پس از اتمام، طولانیترین اسکله صیادی کشور محسوب خواهد شد. هم اکنون عملیات اجرایی ۱۵۶ متر اسکله پارکینگ در دست اجراست و تجهیزات آن در حال نصب است که پیشبینی میشود ظرف دو ماه آینده به بهرهبرداری کامل برسد.
وی با اشاره به روند پیشرفت پروژه بندر صیادی ابوخضیر شادگان بیان کرد: این پروژه تکمیل شده و آماده واگذاری به بهرهبردار است.