به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم که محصول مشترکی بین ایران و تاجیکستان است، داستان کودکی است که چشم انتظار دیدن مادرش است.

آقای امیر تاجیک تهیه کننده فیلم ماهی در قلاب با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: ­راه اندازی و آغاز این فیلم از یک ایده شروع شد، ایده‌ای که در ذهن کارگردان فیلم شکل گرفت و در جشنواره فیلم فجر این ایده را با همکاران ما مطرح کردند و در جلسه‌ای در شبکه آی فیلم و با حضور مدیریت وقت شبکه آی فیلم، دکتر شمسی ایده فیلم مطرح شد و نکاتی داشتیم به عنوان رسانه ملی که باید محتوای فیلم قرابت زیادی با فرهنگ ایرانی هم داشته باشد.

بنابراین سناریوی اولیه که نوشته شد، حدود یک سالی روی فیلمنامه به صورت مشترک کار کردیم، وقتی فیلمنامه احصاء شد، مراحل بعدی که انتخاب بازیگر و مکان تصویربرداری بود توسط تیم ایرانی و تیم تاجیکستانی انجام شد، ما یک بازیگر ایرانی داشتیم که در چند سکانس نقش مادر شخصیت اول فیلم را بازی می‌کند، ایشان خانم شهلا رحیمی، هنرمند تئاتر و تنها بازیگر ایرانی این فیلم هستند و به جز ایشان همه بازیگران و عوامل تاجیکی هستند و تاکید ما این بود که مرحله پسا تولید در تهران انجام شود و برای تدوین، صداگذاری، اصلاح رنگ و کار‌های بصری و.... ما افراد زیادی را از بهترین‌های هر حوزه انتخاب کردیم.

تهیه کننده فیلم ماهی در قلاب در خصوص انتخاب بازیگر گفت: ما همیشه یک تصوری داریم که هر قدر بازیگر در زندگی واقعی خود نزدیک به آن شخصیتی که در فیلمنامه به آن پرداخته شده باشد، می‌تواند هم نقش را بهتر بازی کند و هم تاثیر بیشتری روی مخاطب بگذارد، حدودا ۴۶ یتیم خانه در کشور تاجیکستان وجود دارد و ما برای این که نقش اول فیلم را که یک پسر بچه یتیم هست، انتخاب کنیم، مدت زمان زیادی گذاشتیم که پسربچه‌هایی با همان رنج سنی را در یتیم خانه‌های تاجیکستان تست بازیگری بگیریم و در نهایت هنر پیشه نقش اصلی انتخاب شد و فیلم دقیقا شبیه زندگی این پسر بچه است و این بازیگر در حقیقت زندگی خودش را بازی می‌کند.

وی ادامه داد: ما برای ارتباط برقرار کردن با عوامل فنی و بازیگران و... هیچ مشکلی نداشتیم، قرابت فرهنگی، مذهبی، زبانی و آداب و رسوم و... خیلی کار ما را ساده می‌کرد.

تاجیک درباره تجربه این تولید مشترک گفت: از چند منظر می‌توان به آن نگاه کرد، برای من به عنوان تهیه کننده‌ای که تجربه تهیه کنندگی در حوزه سینمای مستند داشتم، یک گام به جلو بود، البته فیلم مستند خوب که سناریو داشته باشد به لحاظ زمانی و زحمات وقت و تلاش بیشتری را می‌طلبد و به نظر من برای رسانه ملی این تولید مشترک یک تجربه خوبی بود، با هزینه بسیار اندک و با هنرمندان درجه یک تاجیکی در حوزه ایران فرهنگی که ازماورالنهر تا بین النهرین حوزه فرهنگی ایران گسترده است.

تاجیک درباره نمایش عمومی این فیلم گفت: مدیران به صورت سنتی دوست دارند که یک محصولی که تولید می‌شود، سریع نمایش داده شود، ولی خواهش ما این است که اجازه دهند، فیلم ابتدا برای مخاطبان بین المللی در جشنواره‌های مختلف نمایش داده شود و حدود یک سال بعد آن را ابتدا از سینما و سپس از رسانه ملی به نمایش دربیاوریم.

وی در پایان درباره بازخورد مخاطبان تاجیک گفت: اتفاق خوبی که افتاد مفاهیمی که در فیلم در نظر گرفته شده ، مفاهیم مشترک است، این مفاهیم مشترک، چون توسط عزیزان تاجیکی در فیلم منتقل می‌شد، برایشان خیلی قابل توجه بود و ابراز محبت می‌کردند که این محصول مشترک را تاجیکستان با ایران زمین تولید کرده است.