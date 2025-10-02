در مراسم ریشه ماندگار، رویش پایدار، از کتاب سرباز خمینی، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این کتاب زندگینامه سرهنگ پاسدار عباس زمانی است که در ۲۰۰ صفحه به صورت مصور و به روش تاریخ شفاهی از طریق مصاحبه و در مدت یکسال توسط عباس نوری نوشته شده است.

در این مراسم از صالح شادمانی پسر سپهبد شهید علی شادمانی، مادر شهید امیرمحمد زمانی، عباس نوری، نویسنده کتاب سرباز خمینی و شاعر همدانی، مسعود طاهری عضد تجلیل شد.

میلاد امینیان، معاون کتابخانه‌های عمومی استان گفت: این مراسم در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و با هدف ترویج جهاد تبیین و فرهنگ جهاد و شهادت در کتابخانه شهید مظاهری مریانج برگزار شد.