فروش بلیت آثار بخش صحنه‌ای حاضر در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی از امروز پنج‌شنبه، دهم مهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان برای تهیه آثار مورد نظر خود در بخش صحنه‌ای می‌توانند با مراجعه به سامانه ایران نمایش به نشانی https://irannamayesh.com و گیشه تئاتر https://gishehtheater.ir از ساعت ۱۲ روز پنج شنبه بلیت نمایش مورد نظر خود را تهیه کنند.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی - پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای در حال برگزاری است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره مراجعه کنید.

نحوه دریافت کارت خبرنگاری این جشنواره

روابط‌عمومی بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی اعلام کرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران متقاضی حضور در این رویداد می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه به دبیرخانه جشنواره، کارت ویژه خبرنگاری دریافت کنند.

به منظور تسهیل فعالیت‌های خبری و پوشش رسانه‌ای جشنواره کارت ویژه رسانه صادر می‌شود. دبیرخانه جشنواره از رسانه‌ها دعوت کرده است برای ثبت‌نام و دریافت کارت، در اسرع وقت از روز پنجشنبه مورخ ۱۰ مهر تا روز شنبه مورخ ۱۲ مهر به دبیرخانه مراجعه نمایند.

خبرنگاران پس از انتشار جدول اجرای نمایش‌ها و دریافت کد تهیه بلیت می‌توانند از طریق مراجعه به سایت گیشه تئاتر بلیت نمایش مورد نظرشان را تهیه کنند.

بخش اجرا‌های نمایش بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی به دبیری سیاوش ستاری از ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.