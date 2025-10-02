فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه معاملات بازار قاچاق اشیای تاریخی در فضای حقیقی و مجازی رصد می‌شود، گفت: بیش از ۸۰ درصد اقلامی که در این بازار‌ها عرضه می‌شود، تقلبی و نوعی کلاهبرداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار حسن مهری در بازدید از کاخ مروارید استان البرز گفت: در کشور حدود ۴۳ هزار اثر ثبت ملی وجود دارد که شامل بنا‌های تاریخی، محوطه‌های باستانی، اشیای فرهنگی و مراکز نگهداری میراث هستند. این آثار از طریق ۲۷۵ پایگاه حفاظت و ۱۹ مخزن نگهداری اقلام فرهنگی و تاریخی تحت پوشش یگان حفاظت قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر کمتر از ۲۰۰۰ نیروی حفاظتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و بخش عمده‌ای از آنان بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دارند. با وجود تجربه بالای نیروها، کمبود نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های یگان حفاظت است و اگر تعداد نیرو‌ها افزایش یابد، امکان اجرای حفاظت نقطه‌ای و میدانی در سطح وسیع‌تری فراهم می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی گفت: حدود ۷۰۰۰ نفر از دوستداران میراث فرهنگی در قالب میراث‌بانان افتخاری با این یگان همکاری دارند. این افراد شامل اعضای شورا‌های شهر، بسیجیان، ائمه جمعه و کارمندان دستگاه‌های مختلف هستند که در حوزه اطلاع‌رسانی و گزارش تخلفات با ما همکاری می‌کنند.

سردار مهری افزود: یکی از ابزار‌های اصلی ما نظارت مستمر بر عملکرد یگان‌های استانی است. در بازدید‌های دوره‌ای نقاط ضعف شناسایی و برای رفع آنها اقدام می‌شود. کمبود تجهیزات، نیروی انسانی یا ضعف در سامانه‌های نظارت تصویری از جمله مشکلات موجود است که با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نیروی انتظامی تا حد زیادی کاهش یافته است.

وی گفت: سامانه ۰۹۶۶۲ به صورت شبانه‌روزی فعال است و مردم می‌توانند گزارش‌های مربوط به حفاری‌های غیرمجاز، آسیب به آثار تاریخی یا فعالیت‌های مشکوک را از طریق این سامانه ارسال کنند.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی افزود: معاملات غیرقانونی هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی رصد می‌شود. بیشترین حجم این فعالیت‌ها در تهران است، اما یگان حفاظت با همکاری پلیس و دستگاه‌های نظارتی، فضا‌های مجازی و حقیقی را زیر نظر دارد و با متخلفان برخورد می‌کند.

مهری خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد اقلامی که در این بازار‌ها عرضه می‌شود، تقلبی است و بسیاری از این خرید و فروش‌ها کلاهبرداری محسوب می‌شود.