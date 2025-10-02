رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد: از روز شنبه، دوازدهم مهر توزیع مرغ در استان تنها از طریق سامانه ره‌آوا و مراکز عرضه رسمی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فرامرز حریری‌مقدم گفت: تاکنون این سامانه در ۴۰۰ واحد تولید و عرضه مرغ استان نصب شده است و کلیه تأمین و توزیع مرغ صرفاً از طریق این سامانه انجام خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گفته وی، قزوین اولین استانی است که کل زنجیره تولید تا توزیع مرغ را به صورت یکپارچه در سامانه ره‌آوا رصد می‌کند.

وی از همکاری سازمان با نظام مهندسی و بانک کشاورزی برای پایش کامل فرآیند از تولید تا عرضه خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر چابک‌سازی نیرو‌ها و کارشناسان تأکید کرد و گفت: با برون‌سپاری وظایف به بخش خصوصی و الکترونیکی کردن فرآیند‌ها می‌توانیم عملکرد نیرو‌ها را بهینه کنیم.

وی همچنین به اجرای طرح نصب جی‌پی‌اس روی ماشین‌آلات کشاورزی و نظارت دقیق بر توزیع کود اشاره و تأکید کرد که با کوتاهی‌کنندگان برخورد خواهد شد.

حریری‌مقدم به اجرای الگوی کشت شهرستانی با توجه به منابع آبی موجود اشاره کرد و افزود: توزیع نهاده‌ها بر اساس الگوی کشت و منابع آبی مطمئن انجام می‌شود تا بهره‌وری افزایش یابد.