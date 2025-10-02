پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،طرحهای بیمارستان نمازی با ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه با حضور استاندار فارس به بهره برداری رسید.
اضافه شدن ۴۳ تخت در بخش اتفاقات، خوابگاه دانشجویی با هزار و هفتاد متر مربع زیربنا، دستگاه پت سی تی اسکن، راه اندازی ۲ دستگاه رادیولوژی و یک دستگاه سونوگرافی و راه اندازی سرور دانشگاه از مهمترین این طرحها بود.
به گفته رحمانیان رییس بیمارستان نمازی شیراز این طرحها در کمتر از ۵ ماه به بهره برداری رسید.
بیمارستان نمازی شیراز به عنوان بیمارستان جامع با هزار و صد تخت و ۲۰ اتاق عمل به بیماران خدمات میدهد.