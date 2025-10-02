پخش زنده
در حال حاضر بیش از هزارو ۲۰۰ نفر از نخبگان و افراد مستعد از طرحها و حمایتهای بنیاد نخبگان آذربایجانغربی بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان غربی اظهار کرد: دهم مهر ماه، سالروز ولادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان روز نخبگان نام گذاری شده است.
دکتر هادی الماسی افزود: در سال ۱۳۸۵ با دستور ر هبر معظم انقلاب بنیاد ملی نخبگان به منظور ارج نهادن به استعدادهای برتر و نخبگان علمی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی گفت: بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی نیز در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرد.
الماسی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان سازمانی است که به شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان میپردازد همچنین این بنیاد در ۶ سطح مختلف، از جمله دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان، اعضای هیئت علمی، مخترعان و فناوران، و نخبگان فرهنگی و هنری حمایتهای خود را انجام میدهد.
رئیس بنیان نخبگان استان عنوان کرد: تشکیل هستههای استاد محور و هیئتهای اندیشه ورز، با هدف شناسایی افراد مستعد از دیگر فعالیتهای مهم این بنیاد به شمار میرود.