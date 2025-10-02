پخش زنده
الهام نجمی (شاعر) قطعه شعری جدید را برای حامیان غزه منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، او در این شعر، از کسانی گفته است که با کشتیهای حامل غذا تلاش کردهاند تا به کودکان و زنان و مردان فلسطینی امداد رسانی کنند.
برای گرتا تونبرگ «فعال سرشناس محیط زیست اسپانیایی که کاروانی از کشتیهای حامل غذا را از بارسلونا به سمت غزه به حرکت در آورده است»:
صدای گرسنگی ات در «بارسلونا» پیچیده
کوچهها و محلههای «مادرید»
شبیه خیابان عمرمختار غم آلودند
شبیه چشمان خونبارت
شبیه مادران داغ دیده ات
«مالاگا» باران باران رنج تو را میبارد
کشتی کشتی به آب زدم
تا شاید سیلی آبداری به صورت
صهیونیسم باشند
شاید قاضیهای جهان
بیدار شوند
از «بارسلونا» تا دیرالبلح
از «مورسیا» به این ساحل خسته ..
از خواهرخوانده ات اسپانیا میآیم..
آه غزه
بوی زیتونهای سوخته
چشم هایم را میسوزاند
من چگونه از باغهای آتش گرفته ات
برای کودکان «خیخن»، «ویگو» و
«لاکرونیا» داستان بگویم
آخرین گلدان را
لب پنجره زنده نگه دار
من به دریاها ایمان دارم
من را به تو خواهند رساند
تا برایت نان و غذا بیاورم
تا بعد از این
لقمههای نان گرم
با بغض گرسنگی تو
در گلویم نماند...
الهام نجمی از شاعران جوان شعر آیینی و مقاومت است که دو اثر «کتاب ارادت» و «همسفر قاصدکها» را در کارنامه دارد و هم اکنون فعالیتهای شعری او بیشتر در زمینهی شعر آیینی و ملی- میهنی وادبیات پایداری است.