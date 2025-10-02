رامسر با راه‌اندازی نخستین پایگاه رسمی رزرواسیون آنلاین در شمال کشور، به الگویی نوین در ارائه خدمات سفر و جذب گردشگر تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ششمین روز از هفته گردشگری، نخستین مرکز رزرواسیون آنلاین استان مازندران و دوازدهمین شرکت خدمات گردشگری و مسافرتی شهرستان رامسر با عنوان «پارس گردشگر رامسر» با حضور بخشدار مرکزی، سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

رسول علی‌پناه سرپرست اداره میراث فرهنگی رامسر با اشاره به اهمیت این افتتاح گفت: این مرکز نخستین پایگاه رسمی رزرواسیون آنلاین در استان مازندران است و می‌تواند تحولی جدی در ساماندهی خدمات اقامتی و تسهیل سفر گردشگران ایجاد کند.

وی افزود: رامسر با پیشینه تاریخی ۳۶۰۰ ساله در محوطه باستانی ایزگام دشت جنت‌رودبار، و با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز میان جنگل و دریا، همواره مقصد نخست گردشگری در شمال کشور بوده است.

علی‌پناه با تأکید بر نقش دفاتر خدماتی در جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی گفت: اقتصاد رامسر بر پایه گردشگری است و همکاری این دفاتر با نهادهای دولتی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و تعریف درست سفر برای گردشگران منجر شود.

وی همچنین به اقدام انسان‌دوستانه این شرکت در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن ایام، با کمک خیران، ۳۰ واحد اقامتی رایگان در اختیار هموطنان قرار گرفت که جلوه‌ای از همراهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود.

مجتبی قندهاری مدیر شرکت پارس گردشگر نیز در این مراسم گفت: برای راه‌اندازی این پروژه، ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر فراهم گردیده است.

وی با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در صنعت گردشگری افزود: در دنیای امروز، خدمات باید به‌صورت برخط و در دسترس مشتریان از داخل منزل ارائه شود. گردشگری نوین نیازمند تعریف سهم هر بخش در خلق یک سفر هدفمند، ایمن و جذاب است.

قندهاری تأکید کرد: رامسر به‌عنوان قطب گردشگری شمال کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه دارد و بخش خصوصی در کنار دولت می‌تواند خدمات ارزنده‌ای به گردشگران ارائه کند. این شرکت با تکیه بر توان جوانان تحصیل‌کرده منطقه، گام مؤثری در اشتغال‌زایی و ارتقای صنعت گردشگری برداشته است.