به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار مرتضی عمومهدی فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در جریان بازدید از نمایشگاه محیطی معبر ۲ که در بوستان فدک شهر ساوه دایر شده است، با بیان این که استفاده از زبان هنر، رمز ماندگاری در جهاد تبیین است، گفت: امروز آشنایی با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس برای نسل حاضر یک ضرورت است و باید مفاهیم این دوران حماسه و غرور به درستی انتقال یابد.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه هم گفت: این نمایش محیطی به دنبال اثر گذاری صحیح روی نسل جوان و نوجوان است.

سرهنگ حسین روح افزا افزود: در این نمایش که در ۵ نمایشنامه تعریف شده، با نمایش طنز آغاز و بازدیدکنندگان در ادامه با حضور در میدان مین، با تجربه در میدان جنگ، بخش کوچکی از رشادت‌های رزمندگان اسلام را درک می‌کنند.

دبیر برگزاری این نمایشگاه نیز گفت: با استفاده از هنرمندان شهر ساوه، در سناریوی‌های بعدی بیمارستان صحرایی و عبور از پل متحرک طراحی شده و با حضور در کانال کمیل، بخشی از عملیات‌های ۸ سال دفاع مقدس با موضوع کانال کمیل طرح ریزی شده است.

جلال حاج امینی افزود: حضور در نخلستان و روایت گری راویان در این نمایش، به کمیت و کیفیت این نمایش افزوده است.

در این نمایش حدود ۲۰ هنرمند تئاتر و سینمای شهرستان ساوه به ایفای نقش می‌پردازند.