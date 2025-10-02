بیست هنرمند ساوجی به مناسبت هفته دفاع مقدس رشادتهای رزمندگان را با اجرای نمایش زنده کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار مرتضی عمومهدی فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در جریان بازدید از نمایشگاه محیطی معبر ۲ که در بوستان فدک شهر ساوه دایر شده است، با بیان این که استفاده از زبان هنر، رمز ماندگاری در جهاد تبیین است، گفت: امروز آشنایی با رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس برای نسل حاضر یک ضرورت است و باید مفاهیم این دوران حماسه و غرور به درستی انتقال یابد.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه هم گفت: این نمایش محیطی به دنبال اثر گذاری صحیح روی نسل جوان و نوجوان است.
سرهنگ حسین روح افزا افزود: در این نمایش که در ۵ نمایشنامه تعریف شده، با نمایش طنز آغاز و بازدیدکنندگان در ادامه با حضور در میدان مین، با تجربه در میدان جنگ، بخش کوچکی از رشادتهای رزمندگان اسلام را درک میکنند.
دبیر برگزاری این نمایشگاه نیز گفت: با استفاده از هنرمندان شهر ساوه، در سناریویهای بعدی بیمارستان صحرایی و عبور از پل متحرک طراحی شده و با حضور در کانال کمیل، بخشی از عملیاتهای ۸ سال دفاع مقدس با موضوع کانال کمیل طرح ریزی شده است.
جلال حاج امینی افزود: حضور در نخلستان و روایت گری راویان در این نمایش، به کمیت و کیفیت این نمایش افزوده است.
در این نمایش حدود ۲۰ هنرمند تئاتر و سینمای شهرستان ساوه به ایفای نقش میپردازند.